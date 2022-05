Sulle orme della quercia monumentale, passeggiata selvaggia al bosco della Ficuzza

Capita camminando dentro certi boschi antichi di avvertire forte la vibrazione del selvatico. Qualcosa di invisibile ed impalpabile come una musica, ineffabile e sensuale come canto di sirena, ma non per questo meno reale e concreta. Capita che tornati a casa, non ci si riesca più a liberare da quella presenza, capita di conservarne viva, eterna, tutta l’emozione, di sentirci, dopo quella esperienza come iniziati al mistero della vita, avviati alla comprensione del cosmo. Cose che capitano a chi ha coltivato un legame particolare con il mondo delle piante, a chi ha imparato a prestare orecchio al loro tacito comunicare, a chi trae da esso un prezioso tesoro di gioia e comprensione, un felice senso di appagamento, a chi, nutrito dal loro silenzioso stormire le ha scelte come mediatrici fra noi uomini e la vastità dell’universo.

Falcon Walks organizza una passeggiata "wild" presso il Bosco della Ficuzza, “La quercia monumentale”. Punto di incontro: Piazza Figurella (mercato ortofrutticolo) a Villabate alle 9 domenica 8 maggio. Rientro previsto per le 16:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.