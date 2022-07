L'età spagnola, la città, lo sfarzo, il potere: passeggiata guidata serale

Palermo Spagnola: lo sfarzo e il potere. Appuntamento giovedì 4 agosto alle ore 20.15, passeggiata guidata serale. Tra il 1735 e il 1816 la dinastia borbonica regnò in Sicilia sotto Carlo di Borbone - incoronato nella cattedrale di Palermo con il titolo di rex utriusque Siciliae - fino al dicembre 1816 quando il regno fu unito al Regno di Napoli e dare origine al Regno delle Due Sicilie.

Palermo al tempo dei Viceré e dei poteri forti che dalla lontana Napoli gestivano il potere della città appendice, ma neanche troppo, del regno borbonico. Lo sfarzo dei palazzi e delle piazze, le dimore principesche, gli intrighi politici e quelli delle alcove dove maturavano segreti di stato e tresche, tradimenti vita e morte. Identità e simbolo della Sicilia il periodo degli spagnoli durò abbastanza per influenzare la lingua, la tavola, l’eleganza e i costumi di un epoca che rimane ancora visibile agli occhi di chi la guarda.

Da qui partiamo, da quello che eravamo appunto in un tempo che non abbiamo totalmente dimenticato, un viaggio in Sicilia e dentro la sua storia. Partenza da Porta Nuova per scendere su quello che era l’antico Cassaro per arrivare fino al mare percorrendo l’asse storico di collegamento storico tra aneddoti e luoghi mitici. Non il solito percorso monumentale ma un ideale salto nel tempo.

Appuntamento ore 20.15

punto di partenza: Arco di Porta Nuova

Arrivo: Discesa dei giudici

Durata 1,30 - percorso facile

Parcheggi nelle vicinanze: Piazza Indipendenza; Piazza Cassa di Risparmio (detta Borsa); Casa Professa.

itinerario guidato con guida abilitata ed - audio guida amplificata

degustazione con pietanza di origine spagnola della tradizione siciliana

quota di adesione 10 euro

prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito

info_initinere@libero.it

E' un evento ideato e curato dall'associazione culturale In Itinere www.initineretour.it.