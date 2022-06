Palermo misterica, torna la passeggiata tra magia ed esoterismo

Forme, linguaggi e simboli della magia popolare siciliana. È quanto proposto, venerdì 17 giugno, da Tacus Arte Integrazione Cultura con "Palermo Misterica. Magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata storico-antropologica, incentrata sull'affascinante mondo delle magàre, sulle tracce di antichi rituali e formule incantatorie.



L'attività si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di imprevisti lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Le passeggiate raccontate organizzate da Tacussono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Misterica. Magia, mistero ed esoterismo" è un percorso originale ideato da TACUS Arte Integrazione Cultura.



Raduno: Villa Bonanno (a fianco la Domus romana) | ore 20:45

Durata: 1h e 45min circa