Passeggiata raccontata Palermo astrale: viaggio metafisico sul legame tra l'uomo e il cosmo

Una passeggiata raccontata che esplora il profondo legame tra l'uomo e il cosmo, sulle tracce di forme, simboli e archetipi che hanno influenzato il paesaggio urbano di Palermo tra il XVI e il XVII secolo. Dopo "ZODIAC", una lettura astrale della città itinerante arricchita con approfondimenti inediti e riferimenti letterari.



Ripercorrendo l'antico Cassaro, scopriremo come lo sviluppo di un'astrologia urbana e di un ripensamento il ruolo dell'uomo e della sua collocazione nell'ordine cosmico, abbiano influenzato e plasmato la riprogettazione del paesaggio, riassumendo una straordinaria miscellanea di saperi astronomico-astrologici, mitologici, geometrici e alchemici per riflettere una nuova visione dell'universo.



