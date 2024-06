La magica notte di San Giovanni: la passeggiata alla scoperta di antiche tradizioni

Doppio appuntamento, sabato 22 e domenica 23 giugno, dedicato alla notte più magica dell'anno. Una passeggiata raccontata storico-antropologica alla scoperta di misteri, segreti e antiche tradizioni connesse alla notte di San Giovanni, nel cuore della città vecchia.



In un fitto intreccio tra sacro e profano, l'itinerario ripercorrerà le origini di tale celebrazione e il legame con il solstizio d'estate, con la ierogamia tra Sole e Luna e con le consacrazioni con acqua e fuoco, rintracciando i rituali di fertilità, prosperità e protezione ad essa legati ed esplorando miti, leggende, credenze popolari e, ancora, simboli, preghiere e formule incantatorie che la caratterizzano.



