Mysteria, racconto itinerante tra le vie del centro storico: Palermo tra storie, miti e leggende

Un viaggio affascinante nella cornice di una Palermo dalle tinte soffuse, dove i confini tra realtà e mito si mescolano in un unicum dal fascino senza tempo. Ripercorrendo le arterie del centro storico, una passeggiata raccontata antropologico-letteraria, alla scoperta di storie, miti, misteri e leggende che affondano le radici in tempi lontanissimi.



Attraverso personaggi misteriosi, lupunari, streghe e tanto altro, un itinerario che ripercorre un patrimonio dall'alto valore simbolico, trasmesso di generazione in generazione, su cui si fonda parte della nostra identità culturale.



La prenotazione è valida su prenotazione, anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. (Esempio: "Mysteria - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative, non faranno fede il "parteciperò" su Facebook, né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.



L'attività proposta è un racconto itinerante volto alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali o affini, né descrizioni/approfondimenti di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dandone tempestiva comunicazione.







INFO e PRENOTAZIONI: 320 226 7975 (WhatsApp attivo)