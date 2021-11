Domenica passeggiata naturalistica alla scoperta di Montagna Longa, il monte che guarda dall’alto Terrasini e Cinisi da un lato, e Carini dall’altro e dal quale è possibile ammirare il golfo di Castellammare del Golfo. Un percorso ad anello, lungo circa 17 chilometri della durata di sette ore. L'escursione è organizzata da Irene Bonanno e Maria Giulia Colace, due guide Aigae. Per partecipare è necessario prenotare entro le 12 di sabato 6 novembre contattando i numeri 347/2313415 o 340/6268393. Punto di incontro è fissato alle 8,30 al distributore Esso, in via Aldo Moro a Cinisi (a sinistra subito dopo l’uscita dall’autostrada A19). In alternativa l'appuntamento è anche alle 8,55 a Piano Margi da dove avrà inizio il percorso a piedi.

"Partendo da una quota di circa 600 m s.l.m, procederemo - spiegano le organizzatrici - lungo un sentiero verso Montagna Longa e ne raggiungeremo la cima attraverso un sentiero a zig zag che ci porterà a 975 m s.l.m. Dopo una sosta, ridiscenderemo in direzione di un boschetto di pini ed eucalipti verso Pizzo Montanello. Seguendo il sentiero il paesaggio cambierà totalmente finché non raggiungeremo la lecceta di Santo Canale per poi ritrovarci a Piano Margi".

Obbligatori per partecipare gli scarponi da escursionismo. Consigliati i bastoncini da trekking, portare con sè due litri d'acqua. Il pranzo è a sacco. Il percorso non è adatto ai bambini ed è consigliato a persone allenate e con esperienza di camminata in natura. In caso di pioggia si consiglia l’uso di abbigliamento idoneo, giacca o mantella impermeabile con cappuccio. La zona è molto ventosa. Numero massimo di partecipanti 20.