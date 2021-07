Storia della prostituzione a Palermo: una passeggiata turistica sulle orme del piacere a pagamento

Una passeggiata culturale serale, ideata da Palermo guida turistica in collaborazione con Seecily tourism che vi conduce alla scoperta della storia della prostituzione a Palermo. Storie di piacere a pagamento, aneddoti, curiosità, atti giudiziari e drammi quotidiani di donne coinvolte in questo mondo della prostituzione.

"Conosceremo i luoghi dove si esercitava la vecchia professione, dalle case chiuse più prestigiose come la Jolanda oppure la casa delle Rose fino a quelle di serie B nei quartieri popolari. Sveleremo curiosità del tipo perché si dice "pulla" o "zoccola". Capiremo dove si faceva la corsa delle "bagasce" e quali pene durissime venivano adottate per i magnacci e quali altre pene subivano le prostitute che osavano lasciare il loro protettore. Ed ancora la storia della giovane prostituta professoressa di latino che negli anni '50 lavorava alla pensione Flores. Parleremo di prostituzione quale fenomeno molto presente a Palermo da dover fare una mappa del vizio sin dai tempi di Federico III e arriveremo oltre fino legge Merlin, senza dimenticare le storie delle famose regine della strada degli anni Sessanta e Settanta: Trimmutura, la sciancata, l'acrobata. Un viaggio nel mondo di una Palermo dimenticata ma ancora per molti versi attuale" spiegano gli organizzatori in una nota.

Appuntamento: ore 21 presso Seecily tourism, via vittorio Emanuele 351

Il tour si svolgerà nel rispetto delle regole anticovid

Consigliato uso della mascherina durante il percorso

Costo 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria

La quota comprende: guida turistica autorizzata

Il tour si effettua con un numero minino di partecipanti

Info e prenotazioni: info@infopointpalermo.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...