Magarìa, una Palermo inedita tra magia e stregheria: la passeggiata

Un venerdì sera sulle tracce di magismi, rituali, simboli, arti divinatorie e pratiche magico-religiose tipiche del territorio siculo. A cura di Tacus, venerdì 7 ottobre, "Magarìa. Palermo tra magia e stregheria", una passeggiata raccontata storico-antropologica alla scoperta di leggende, antiche orazioni e divinazioni per ricostruire l'evoluzione e i caratteri tipici della magarìa siciliana.

L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il parteciperò su Facebook). Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.