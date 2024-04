Dalla storia al romanzo con i suoi mitici personaggi: passeggiata sui luoghi del Gattopardo

Sui luoghi del Gattopardo, dalla storia al romanzo e i suoi mitici personaggi: appuntamento domenica 7 aprile alle ore 18. L'associazione culturale In Itinere propone il primo walking tour di primavera.

Dal genio di Tomasi di Lampedusa, la Palermo ottocentesca rivive in luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende di una epopea romantica e storica diventata famosa in tutto il mondo.



Raccontata da una guida esperta della vicenda, già nostro interprete di Vincendo Florio nei tour dedicati alla famiglia omonima, questa volta narrerà di quelli che furono i principi Gattopardi di Sicilia prima ancora dei leoni. La passeggiata itinerante partirà da via Lampedusa, dall’antico palazzo dei Tomasi dove il principe Giuseppe visse parte della sua vita, dentro le strade del quartiere della Loggia, fino a piazza Croce dei Vespri per ammirare dall'esterno il palazzo Valguarnera Gangi, in cui Luchino Visconti girò le scene indimenticabili del gran ballo. Durante il percorso in alcune tappe le pagine del libro riemergeranno con la lettura di parte dei passi più interessanti del romanzo. Il tour si svolge interamente in esterna, nell'atmosfera del centro storico, senza ingresso dentro i palazzi non previsti durante l'itinerario.



Durata 1,5 ore circa.

Appuntamento via Lampedusa (trav. di via bara all'olivella)

Raduno ore 18,00

Adatto a tutti

Difficoltà percorso: facile

Condotto da guida autorizzata con auricolari personali

Degustazione

Possibilità di parcheggio in zone limitrofe via Cavour, via Roma, foro italico.

Fine percorso: piazza Croce dei Vespri



Costo a persona adulti €12



Prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initineretour@libero.it.