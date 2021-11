Da villa Trabia a villa Giulia, passeggiate culturali ed esplorazioni filosofiche nei parchi urbani

Palermobimbi e Minimupa Hands on Museum, in collaborazione con un esperto propongono un percorso di tre incontri per bambini e le loro famiglie alla scoperta dei giardini di Palermo, in cui l’esercizio del pensiero e del dialogo si combinano con l’esperienza di una visita gioco nei parchi della città.

"Prendila con Filosofia" è una visita guidata, una caccia al tesoro a mo’ di passeggiata “filosofica”, un format unico ed originale per esplorare in modo nuovo e stimolante gli spazi verdi della città. Non solo quiz e indovinelli ma anche domande curiose, strane, buffe e… profonde da fare e da farsi, per indagare i luoghi della natura, lo spazio dell’uomo e se stessi.

I bambini e i loro genitori, facilitatori e allo stesso tempo complici dell’esperienza, saranno guidati da un filosofo e da una guida turistica abilitata per scoprire i significati dei luoghi in modo insolito e curioso. Tutto ciò ci porterà a vedere gli spazi da una prospettiva diversa, critica e a giocare con idee e domande. Il costo promozionale dell´iniziativa di 7 euro a partecipante, incluso il- kit gioco, un ricordo dell’attività e la merenda pic-nic offerta da Palermobimbi.

1° Incontro: domenica 5 dicembre - ore 10:30, Villa Trabia

2° Incontro:domenica 19 dicembre - ore 10:30, Villa Giulia

3° Incontro:sabato 8 gennaio - ore 10:30, Villa Whitaker

Modalità di iscrizione, prenotazione, regolamento e premi su www.palermobimbi.it.