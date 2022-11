Il conte di Cagliostro, enigmi alchemici e messaggi esoterici: la passeggiata

Alchimista, esoterista, guaritore, avventuriero, forse mago. Tante le sfumature che caratterizzano la personalità del leggendario Conte di Cagliostro, una tra le figure più enigmatiche e controverse del XVIII secolo. Uomo dai mille volti, complesso e affascinante, idolatrato e ingiuriato, capace di imprimere la propria impronta nella cultura del suo tempo.

In un fitto intreccio di realtà, mito e tradizione letteraria, tra enigmi alchemici e messaggi esoterici, una passeggiata raccontata storico-antropologica che ripercorre le tappe fondamentali della vita e del pensiero filosofico di Cagliostro. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp).

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.