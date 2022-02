Passeggiata sulle orme di Cagliostro: è tempo di enigmi alchemici e messaggi esoterici

Nuovo appuntamento con le passeggiate TACUS del ciclo Luigi Natoli, ispirate alle storie e ai personaggi dei suoi libri più amati. Domenica 6 febbraio tocca a Cagliostro, enigmi alchemici e messaggi esoterici. Alchimista, esoterista, truffatore, mago, avventuriero: chi fu davvero il celebre Cagliostro? Un itinerario storico-antropologico che, tra realtà, mito e leggenda; enigmi alchemici e messaggi esoterici, indaga la complessità della figura e dell'opera del controverso Giuseppe Balsamo, tracciando le tappe fondamentali della vita e del pensiero di un uomo protagonista del suo tempo.

La partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Sarà obbligatorio, esibire GreenPass in corso di validità, mantenere distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Cagliostro. Enigmi alchemici e messaggi esoterici” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.