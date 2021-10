Cagliostro, enigmi alchemici e messaggi esoterici: a Palermo un racconto itinerante

Una passeggiata raccontata dedicata alla enigmatica figura di Cagliostro, personaggio criptico e controverso, tra i protagonisti più affascinanti del suo tempo capace come pochi di imprimere la propria impronta in modo indelebile. Alchimista, mistico ed esoterista per alcuni, massone e idolo delle fazioni anti-monarchiche per altri, impostore e ciarlatano per altri ancora: un solo uomo, infiniti volti. Ripercorrendo i luoghi della città dove visse, un itinerario storico-antropologico alla scoperta della sua vita e del suo pensiero filosofico.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni anti Covid-19, l'attività prevede un gruppo partecipanti contingentato a cui sarà possibile aderire solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i nominativi che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L'adesione è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente. Data e orario sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

