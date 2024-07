"Vieni, c'è un binario nel bosco": torna la passeggiata wild a Ficuzza

10 euro per gli adulti | 5 euro per i ragazzi under 12 | Gratuito per i bambini under 5.

C'era una volta un re, non troppo visionario, che amava la caccia e fece costruire una palazzina in mezzo alla foresta. E un tempo c'era un treno che giungeva fin lassù. Il bosco e il palazzo hanno attraversato i secoli, i binari si perdono lungo viali e sentieri alberati e ci condurranno a querce millenarie e ad un trono di pietra. Perché c'è una stazione, non segnata sulle mappe astrali, dove passano i treni per l'altrove. Prendiamone uno e vediamo dove ci porterà.

Falcon walks organizza una passeggiata wild nel Bosco della Ficuzza, dal titolo "Vieni, c'è un binario nel bosco": L'appuntamento per chi volesse partecipare è in piazza Figurella (mercato ortofrutticolo), a Villabate, alle ore 18:30 venerdì 19 e sabato 20 luglio 2024. Rientro previsto per le ore 24.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, cena a sacco, dell'acqua e una torcia. Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS, oppure con un messaggio sulla pagina Falcon Walks, entro le 13 del giorno precedente l’escursione.

Nella prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico.