Bocche di rosa, meretrici dopo la legge Merlin: passeggiata raccontata in centro storico

La vita di prostitute, maitresse e clienti palermitani all'indomani della chiusura delle case di tolleranza, tra nuovi scenari e nuovi volti, vecchie dinamiche sociali e antichi pregiudizi. Dopo il successo di "Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse", arriva "Bocche di rosa. La prostituzione dopo la Legge Merlin", la nuova passeggiata raccontata Tacus sull'evoluzione e nei luoghi del meretricio in città dopo la messa al bando delle case chiuse.

Storie d'amore a pagamento e passioni clandestine, consumate nel cuore nascosto della Palermo bene, tra le calde lenzuola delle palazzine del piacere; aneddoti e curiosità per ripercorrere e analizzare le dinamiche socio-economiche intorno al fenomeno della prostituzione e comprendere come cambia la condizione femminile dopo la notte di quel celebre 20 settembre 1958. La fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo: racconti e testimonianze di vita vissuta. Sullo sfondo cronache di fame, umiliazione e dolore.

L'attività si svolge in linea con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti storico-monumentali e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. Bocche di rosa. La prostituzione dopo la Legge Merlin è un percorso originale ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura.