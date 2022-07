Bocche di rosa, meretrici dopo la legge Merlin: passeggiata raccontata nel segno degli scandali

Come è cambiata la vita di prostitute, maitresse, lenoni e clienti palermitani dopo la chiusura delle case di piacere? Cosa ne è stato dei distretti del proibito? Tra nuovi scenari e nuovi volti, vecchie dinamiche e antichi pregiudizi un nuovo itinerario sul complesso mondo della prostituzione.

Dopo "Palermo a luci rosse" - il tour che ha scandalizzato la città - in esclusiva, venerdì 29 luglio, Tacus presenta "Bocche di rosa. Meretrici dopo la Legge Merlin", una passeggiata raccontata dal taglio storico-antropologico che, tra testimonianze, aneddoti e curiosità, ripercorre e analizza la condizione femminile e le dinamiche socio - economiche attorno al fenomeno del meretricio all'indomani dell'entrata in vigore della Legge n.75 del 20 febbraio 1958.

La fine di un'epoca e l'inizio di un nuovo capitolo fatto di storie d'amore a pagamento e passioni clandestine consumate tra le stanze delle nuove palazzine del piacere; vicende di vita vissuta all'ombra di fame, umiliazione e dolore. "Dopo aver aperto uno spiraglio sul tema della prostituzione con Palermo a luci rosse e aver abbattuto un vero e proprio tabù - riferiscono gli organizzatori - ci sembrava che mancasse ancora un pezzo ad un puzzle assai più complesso su quello che è stato un millenario fenomeno di costume alla base di una delle più lunghe e animate discussioni parlamentari del XX secolo. Abbiamo pertanto ideato questo secondo percorso per analizzare i retaggi dell'istituzione delle case chiuse e come è cambiato il meretricio con l'approvazione della Legge Merlin e al tempo stesso rintracciare una nuova mappatura del piacere senza mai, però, distogliere l'attenzione dalla condizione della donna".

