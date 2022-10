Bocche di rosa, la prostituzione dopo la legge Merlin: la passeggiata raccontata

Come è cambiata la vita di prostitute, maitresse, lenoni e clienti palermitani dopo la chiusura delle case di piacere? Cosa ne è stato dei distretti del proibito? Tra nuovi scenari e nuovi volti, vecchie dinamiche e antichi pregiudizi un nuovo itinerario sul complesso mondo della prostituzione.

Domenica 23 ottobre, nuovo appuntamento con "Bocche di rosa", una passeggiata raccontata dal taglio storico-antropologico che, tra testimonianze, aneddoti e curiosità, ripercorre e analizza la condizione femminile e le dinamiche socio - economiche attorno al fenomeno del meretricio all'indomani dell'entrata in vigore della Legge Merlin.

La fine di un'epoca e l'inizio di un nuovo capitolo fatto di storie d'amore a pagamento e passioni clandestine consumate tra le stanze delle nuove palazzine del piacere; vicende di vita vissuta all'ombra di fame, La partecipazione all'evento è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp).

L'evento è un racconto itinerante da non considerarsi come visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali e affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, meteo avverso e altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.