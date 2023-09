Torna "Belladonna", la passeggiata raccontata tra streghe e guaritrici

Veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare nella Palermo antica, sulle tracce di donne medichesse, guaritrici, streghe e avvelenatrici. Dalle antiche ricette delle medichesse ai processi per maleficio, una passeggiata raccontata storico-antropologica sul sottile confine tra il sanare e il maleficare, per ricostruire l’identità socio culturale femminile e il rapporto con il Collegio medico e il Tribunale della Santa Inquisizione. La partecipazione è valida solo su prenotazione.



N.B.: l'evento è un racconto itinerante, da non intendersi come visita guidata/tour turistico. Il percorso non comprende ingressi a siti monumentali o affini né descrizione di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, meteo avverso o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/ annullare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



Raduno: ore 21 Piazza Santo Spirito (gradinata Mura delle Cattive)



Prenotazione obbligatoria.