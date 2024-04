I Beati Paoli e il mistero della setta: la passeggiata raccontata

Una passeggiata raccontata - insieme storica, antropologica e letteraria - sul gruppo settario più celebre e misterioso di Sicilia. Sono i Beati Paoli, sinistri uomini della notte che, nella cornice di una Palermo d'antan dalle tinte chiaroscure, ordiscono complotti, processi sommari e spietate vendette, in nome di una giustizia parallela e privata.

Ma se tanto su di loro è stato detto e scritto, tanto c'è ancora da scoprire. Sono davvero esistiti i Beati Paoli? Si tratta di ardui difensori in soccorso dei deboli vessati o di implacabili sicari al soldo di potenti? Ed, ancora, come e quando sorgono? Come si diffondono? Quali segreti ha carpito Natoli che li ha resi protagonisti del suo omonimo romanzo?

Attraverso un'analisi delle fonti e ripercorrendo i luoghi simbolo del loro quartiere generale, una vera e propria indagine itinerante su uno dei più intricati e affascinanti misteri isolani, per distinguere verità storica, tradizione e leggenda.

