Passato, presente e futuro si incontrano a Freetown: Federico Monica alla Casa della cooperazione

Nata nel 1787 per dare una terra a circa 400 schiavi liberati su impulso di una società benefica inglese, Freetown, la città della libertà, oggi conta circa un milione e mezzo di abitanti. Affacciata sull’Oceano Atlantico, alle spalle le colline ricoperte di foresta tropicale, è una città la cui storia permea ogni piazza, via, strada, lamiera o mattone.

Storie e incontri che Federico Monica, architetto e urbanista specializzato in insediamenti urbani dell’Africa sub sahariana racconta in un libro, Freetown, curato per la parte africana dal giornalista Angelo Ferrari, edito dal progetto editoriale OGzero. Federico Monica sarà a Palermo, in un luogo altamente simbolico come la Casa della Cooperazione, bene confiscato alla mafia, per parlare di Africa e di Freetown giovedì 13 aprile, ore 18.00 alla Casa della Cooperazione, Via Ponte di Mare 49, Palermo

L'autore sarà introdotto e dialogherà con Sergio Cipolla, Presidente del Ciss - Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo, realtà che da anni opera con comunità di base, movimenti, associazioni, Ong, enti locali. L'incontro inaugura inoltre la mostra dal titolo "I nuovi Gesti dell'Acqua" prodotta da Placemarks nell'ambito del progetto "Mapping for Change - Agenda 2030", finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, dopo l’inaugurazione del 13 aprile, dal giorno seguente sarà a Palermo. Seguirà un aperitivo.