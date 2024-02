Ritorno alle origini alla Tenuta Volpignano: Pasquetta, escursione e "arrustuta" a Collesano

Ritorno alle origini. L'asino, animale fondamentale per il lavoro e i trasporti dei secoli passati, oggi è stato quasi del tutto dimenticato. Conoscere la sua natura, provando a interagire con esso, avvicinerà ognuno di voi a un passato antico e dal sapore nostalgico. Tra noi volteggerà il giovane Hope, che ho il piacere di presentarvi, un giovane rapace e scoprirete l’antica arte della falconeria.

Regalatevi silenzio, armonia e libertà, con noi nel Bosco di Volpignano, visiteremo l’azienda agricola di Manfredi, per una Pasquetta fuori dall'ordinario, che vi permetterà di scoprire nuovi amici. Falcon Walks e Manfredi Colombo organizzano la Pasquetta esperienziale con asini e rapaci. La mattinata si concluderà con una grigliata.

Punto di incontro: Bar Diva, Svincolo autostrada di Bagheria (Pa) alle ore 09:00 Lunedì di Pasquetta 01 Aprile 2024, procederemo in auto in direzione Piano Battaglia. Rientro previsto per le ore 18:00. Cosa portare: si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione.

€ 30,00 per gli adulti.

€ 20,00 per i ragazzi fino ai 10 anni.

La quota comprende: il grooming, ossia il controllo e la cura degli asini con brusche e striglie, la rappresentazione di Falconeria e la grigliata (aurrustuta). Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la prenotazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp e/o sms oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 di Giovedì 28 Marzo indicando le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico.

Passeggiate, scoperte, emozioni e relax in mezzo alla natura. Con Falcon Walks ti aspetta un mondo di esperienze per tutta la tua famiglia.