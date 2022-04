Una grigliata tra carne, vino, musica live e dj set: Pasquetta a Villa Filippina

Pasquetta al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) lunedì 18 aprile con diversi appuntamenti tra cibo e intrattenimento.

Il programma

Lunedì 18 aprile, Pasquetta a Villa Filippina con il “Grill & Live music”, dalle 11.30 in collaborazione con ModWear, ModCafè, Artewiva e Ciboturista. Una grigliata di carne e vino, musica live con Jack & The Starlighters, dj set tutto il pomeriggio con Luigi Rausa e Valerio Mirone e la merenda con le "stigghiole". Nel menù del giorno: tris di panini cunzati, grigliata mista di carne, patatine fritte e verdure grigliate, fette di pane. Bicchiere di vino e birra (1+1), dolce (cannolicchio) e caffè. Merenda pomeridiana con le stigliole. Ticket: 25 euro a persona. Menù bimbi: colazione gratis per i bambini fino ai 10 anni arrivando a Villa Filippina entro le 11.30. A pranzo panino a scelta, patatine fritte, bibita, gelato a scelta per un ticket di 15 euro.