Arte per i più piccoli, grigliata per i più grandi: Pasqua e Pasquetta a Sanlorenzo Mercato

Pasquetta al giardino di Sanlorenzo Mercato che diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Come da tradizione, via al trionfo della carne, con un piatto creato per la festa con salsiccia, mangia e bevi, arrosticini, lonza di maiale marinata e stigliola (15 euro).

Ad arricchire la grigliata in città di Pasquetta a partire dalle 12.30 la musica live dei Dave Agrò, band palermitana composta da Dave Agrò (voce e chitarra), Manuel Bellone (chitarra), Daniele Pellitteri (batteria) e Massimo Provenzano (basso) che farà rivivere le emozioni dei classici degli anni '50 e '60. Un repertorio vasto, ricco di brani rock'n'roll, country, blues, hillbilly, rockabilly che passano da Jerry Lee Lewis, Fred Buscaglione, i Beach Boys fino ai Blues Brothers.

La Pasqua dei piccoli

Domenica 8 aprile dalle ore 11, "Coloriamo la Pasqua" con l'animazione di Birillo. La Pasqua dei piccoli al Mercato vede l’animazione di Birillo tra laboratori di decorazione delle uova, balli, giochi e spettacolo di bolle. La festa di Pasqua dei piccoli si apre alle 11 con un'attività tra le preferite dei bambini a Pasqua: la decorazione delle uova. I piccoli potranno dare libero sfogo alla propria creatività realizzando il disegno preferito sul proprio uovo di plastica. A seguire, l’intrattenimento con balli e giochi con l’animazione di Birillo. Spazio poi anche alla merenda del Mercato con le specialità del Forno di Sanlorenzo. A chiudere l’evento sarà lo spettacolo di bolle di Birillo. Bambini dai 3 anni in su, per un massimo di 50 partecipanti. Ticket: 10 euro a bambino, secondo ingresso per fratellino o sorellina 8 euro.