Pasqua e Pasquetta tra grigliate e musica live: i barbecue a Sanlorenzo Mercato

A Pasqua e Pasquetta il giardino del Mercato diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Protagoniste le braci del Mercato che per le speciali occasioni cuoceranno il meglio delle botteghe di carne e pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia (ingresso libero, senza prenotazione).

A Pasqua largo alla grigliata di pesce fresco con un piatto speciale creato ad hoc per l'occasione con un gamberone argentino, un filetto di orata, la speciale stigghiola di totano e un trancio di pesce spada alla griglia. Il tutto arricchito da un contorno di insalatina fresca (18 euro). A fare da sottofondo musicale il dj set di dj Darix con il suo repertorio ampio e variegato.

A Pasquetta invece, come da tradizione, via al trionfo della carne, con un piatto speciale creato per la festa con salsiccia (alla pizzaiola e con friarielli e provola), puntine di maiale (semplice e aromatizzata), mangia e bevi, stigghiola e un contorno di patate al forno (18 euro).

Ad arricchire la scampagnata in città di Pasquetta a partire dalle 13 la musica live del Trio Cunzato, ovvero Fabrizio Lembo (chitarra e voce), Massimo Provenzano (basso e voce) e Andrea Chentrens (batteria) che insieme realizzano un viaggio attraverso la musica italiana e internazionale di tutti i tempi. La band, attiva dal 2015, propone un ampio repertorio di musica italiana e internazionale che va dal pop al funk alla dance, tutto insaporito da una punta di rock.