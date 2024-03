Pasqua al baglio del Dorian con musica e grigliata: come partecipare

Un pranzo domenicale di Pasqua, con schitarrata e musica, come se fosse un agriturismo, ma in città. È una esperienza tutta da vivere che si rivolge alle famiglie che non vogliono uscire da Palermo quella del pranzo di Pasqua del 31 marzo alle 12,30 al Dorian in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Il baglio all’aperto diventerà il luogo ideale per trascorrere la domenica di Pasqua con cibo e musica.

Il menù, che per motivi etici non prevede carne di agnello o capretto, è formato da: caponata siciliana, focaccine con ricotta, funghi ripieni, carciofi alla villanella, olive condite, salsiccia essiccata, bruschetta con mortadella, tuma e miele, tagliatelle con ragù di salsiccia, ricotta e carciofi croccanti, ravioloni ripieni con zucca e speck, tagliata di scottona, puntine, salsiccia, patate al forno, cassata tradizionale, acqua, vino e caffè. Il costo è 35 euro. Alle 14,30 si esibirà sul palco La Pamela Buttitta band, che canterà canzoni italiane tra le più famose da cantare insieme.