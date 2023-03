Pasqua solidale ed ecologica con Aslti: lo stand in via Libertà contro le leucemie infantili

Appuntamento con “La Pasqua solidale buona ed buona ecologica” di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, per due domeniche consecutive, il 19 e il 26 marzo, dalle 10 alle 18, (a Palermo nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini).

I volontari saranno presenti nelle piazze siciliane, ma la campagna di solidarietà è già partita con la possibilità di ordinare on line attraverso “lo shop di Aslti”, all’indirizzo www.liberidicrescere.it/shop/.

Con un contributo di 15 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolata al latte o fondente, accompagnato da una scatola cartonata con disegni pasquali, all'interno ovetti e la “matita magica” da piantare attraverso la quale “nascerà” la piantina del “non ti scordar di me”.

Con la donazione di 18 euro, invece, si potrà scegliere la colomba artigianale (prodotta dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito), al pistacchio, ai frutti di bosco o mandorlata. “Per queste festività pasquali - sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti - abbiamo deciso di rilanciare un messaggio, soprattutto per le nuove generazioni, per una terra più pulita e sana - tutti gli incarti sono riciclabili - oltre a sostenere i nostri progetti per l’accoglienza e l’assistenza quotidiana dei pazienti e delle famiglie seguiti nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Civico di Palermo”.

Le uova e le colombe pasquali di Aslti saranno presenti anche a Balestrate domenica 19 marzo, e a Cefalù sabato 25 e domenica 26 marzo.