“Parrini, santi e miracula”, la presentazione del nuovo romanzo di Paolo Chicco in piazzetta Bagnasco

“Parrini, santi e miracula” Un sogno fatto a Filicudi scritto da Paolo Chicco sarà presentato giovedì 20 luglio alle ore 18,00 a Piazzetta Bagnasco. Un evento in collaborazione con Mondadori Point. All’incontro dialogheranno con l’autore la giornalista Ambra Drago e l’avvocato Mario Bellavista. Il dottor Donato Didonna porterà i saluti dell’associazione Piazzetta Bagnasco. Sono previsti momenti di lettura di alcuni brani del libro affidati alla professionalità delle attrici Italia Carroccio e Nunzia Lo Presti. “I personaggi dell’isola con i loro caratteri e le loro disavventure, formano gli ingredienti naturali del romanzo che si combinano, tra sacro e profano, nella commedia umana recitata sul palcoscenico di Filicudi” così si legge nella quarta di copertina. Questa è la chiave di lettura di questo romanzo ambientato sulla piccola isola delle Eolie dove “I fatti e le storie vere - come ha sottolineato Chicco - sono state riadattati”.

Un’isola che Chicco ha conosciuto sin da ragazzo e non ha mai lasciato. Una passione per la scrittura quella di Paolo Chicco, classe 51’ avvocato penalista torinese che lo porta nella vita a innamorarsi di Filicudi. Ecco che nel 2023 porta a compimento questo libro che sarà presentato e che in precedenza vede altre due pubblicazioni nella stessa collana. Nel 2012”La maledizione di Mezzapica” e nel 2021 “Mavarìa” a Filicudi sempre per il logo fausto lupetti editore . Ma è un percorso ben più ampio quello di Paolo Chicco nella stessa collana “Settevoci” pubblica nel 2016 “Le mura di Tramontana” ( Premio internazionale Città di Cuneo e Chambéry- Savoie 2016), nel 2017 lo “Strabismo di Venere” entrambi ambientati nella zona di Trapani.