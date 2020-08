“Parole ed emozioni madonite”, la terza rassegna di poesia al Castello medievale di Collesano

Continuano a ritmo intenso le attività dell’Associazione Nazionale di Azione Sociale Anas. Zonale di Collesano, guidata dall’instancabile presidente Antonino Vara e dei suoi tanti associati. Sabato 22 agosto alle ore 21 presso il Castello medievale di Collesano, si svolgerà un incontro tra i poeti proveniente dal tutta la Sicilia, che hanno inviato le loro opere, nell’ambito di questa terza Rassegna di Poesia “Parole ed Emozioni Madonite", iniziativa che rientra nell’estate collesanese. L’Anas Italia zonale di Collesano, ha conferito la direzione artistica della manifestazione al poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera. La Rassegna di Poesia “Parole ed Emozioni Madonite” si inserisce nel contesto dei Progetti a carattere Nazionale, che pongono al primo posto la cultura e vuole in qualche modo sensibilizzare l’arte e la poesia, massima espressione dell’uomo che necessita di nutrire il proprio spirito e lo spirito degli altri. In Italia abbiamo una grande tradizione per quanto riguarda le poesie e la letteratura in generale basti ricordare alcuni altisonanti nomi del passato quali, tanto per fare un esempio Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Giuseppe Ungaretti, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Luigi Pirandello lo stesso Dante Alighieri che diede un’importante impronta alla nostra lingua italiana, che non dimentichiamo aveva visto i suoi natali presso la Scuola Poetica Siciliana sotto l’egida di Federico II. In generale questo evento ha l’obiettivo di creare un’aggregazione sociale tra i poeti, che si esibiranno all’interno dell’anfiteatro naturale del castello medievale di Collesano, il tutto sotto la conduzione dell’animatrice culturale Patrizia Genova,di Antonino Schiera e con la chitarra narrante di Salvo Leggio artista locale. Vi aspettiamo per questo evento importante di cultura.