"Dalla parola al canto", Alessia Sparacio e Chiarastella Onorati presentano il loro libro

“Il canto è fatto di musica e parole e proprio queste sono importantissime. Riuscire a rendere comprensibile il testo e ottenere una emissione fluida e senza sforzo sono l’obiettivo a cui tende ciascun cantante”.

Il 21 ottobre alle ore 17 presso la sede di Martha - Music Art House Academy e in diretta streaming sul canale youtube della stessa, si terrà in prima assoluta la Presentazione del libro “Dalla Parola al canto - metodo per una buona emissione attraverso la corretta dizione”, edito da Ricordi. La partecipazione è gratuita su prenotazione dal sito www.marthapalermo.it.

La presentazione condotta dalle autrici Chiarastella Onorati e Alessia Sparacio esperte di Vocologia artistica, cantanti liriche e vocal coach, vedrà l’intervento speciale del Dott. Franco Fussi, autore della prefazione del libro, nonché foniatra e primo esperto della voce artistica in Italia.

Il volume, nato dall’incontro delle sue autrici e delle rispettive ricerche durante il corso di Alta formazione in vocologia artistica presso l’Università di Bologna, propone un metodo di studio per ottenere un ottimo legato e un’emissione fluida e senza sforzo nel canto, attraverso la corretta pronuncia di vocali e consonanti e si correda di un corposo eserciziario appositamente creato, a cui sono abbinati brevi videoclip esplicativi.