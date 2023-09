Park Art Fest a Carini: tre giorni dedicati alle famiglie tra musica e spettacoli dal vivo

Dal primo al 3 settembre a Carini si terrà la seconda edizione del Park Art Fest. Tante le iniziative per grandi e piccini in programma. Un’esperienza davvero unica all'interno del parco cittadino, gestito dall'associazione Amoad, che si trova in via Rovigo.

I bambini, ogni giorno alle 19, potranno partecipare, gratuitamente, previa registrazione ai laboratori di scienza a cura della Fondazione Ri.Med il primo settembre (previsti due turni da 30 minuti: il primo con bambini di età compresa tra 6 e 10 anni; il secondo con bimbi di età compresa tra 11 e 16 anni), di disegno, a cura di Chiara Lo Piccolo painter, il 2 settembre (previsti due turni da 30 minuti: entrambi con bambini di età compresa tra 6 a 12 anni), di cucina, a cura di Cuoche ma buone, il 3 settembre (previsti due turni da 30 minuti: entrambi con bambini di età compresa tra 4 a 8 anni).

Nel corso della prima giornata al parco tornerà anche il Clown Zazu, l’inventore di storie della Compagnia decale di Giovanni Ruffino, che si esibirà alle 20.30. Il protagonista dello spettacolo e? un clown sognatore che ama viaggiare, conoscere e raccontare. Sara? l’incontro con il pubblico a dare l’avvio a una serie di racconti che affronteranno svariate problematiche: screditando il futile e il superfluo della società consumistica, il clochard si imbatterà in tematiche educative quali il superamento dei pregiudizi, la sostenibilità ambientale, il bullismo e lo sviluppo della propria fantasia. Uno spettacolo pensato per i più piccoli in cui teatro di narrazione, clown, magia, marionette e musica si uniscono in un viaggio d'ispirazione Rodariana.

Sempre il primo settembre, alle 22, ci sarà spazio per il cabaret magico di Davide Tusa, in arte Mago Plip. Intrattenitore imprevedibile e bizzarro, durante lo spettacolo coinvolge il pubblico in un surreale viaggio ludico, spaziando dal comico al tragicomico con grande padronanza del palcoscenico. All’interno dello show, si trovano i “classici” della magia internazionale reinterpretati in chiave comica, quali la moltiplicazione delle bottiglie, l’escapologia di Houdini, il mentalismo e tanto altro. Tra un numero e l’altro non mancano brevi monologhi che aggiungono allo spettacolo un grande tocco comico.

Il 2 settembre, alle 20.30, sarà la volta del Mago Max, artista siciliano di successo che si esibirà in uno spettacolo di magia con animali e, insieme al suo amico Tano, in un bellissimo spettacolo di ventriloquia. Durante la terza giornata il Park Art Fest ospiterà invece Angelo Sicilia, recentemente premiato presso la sala del Consiglio comunale di Raffadali con il premio “Alessio Di Giovanni” perché da anni porta avanti la sua battaglia civile contro la mafia tramite i Pupi della Legalità che metterà in scena la leggenda di Colapesce, uno spettacolo che narra una leggenda prettamente siciliana. Inebriante e fantastica la legenda con il susseguirsi di personaggi parlanti come i pesci e polipi, che chiedono aiuto a Colapesce per non essere pescati. Il ragazzo dal cuore d’oro e i polmoni d’acciaio, salva l’intera Isola.

Durante le tre giornate non mancheranno i concerti. Sul palco il 2 settembre alle 22, saranno anche i Mårlène, gruppo rock fondato a Palermo nel 2021 dai fratelli Giuseppe Cottone e Gaetano Cottone, insieme ai fratelli Adriano Mineo e Gabriele Mineo che faranno un concerto tributo per i Maneskin. A chiudere le tre giornate, domenica 3 settembre alle 22, saranno invece i Dune Mosse Zucchero Tribute Band che riproporrà i brani più famosi dell'intero repertorio del bluesman italiano più apprezzato nel mondo: Zucchero Fornaciari. In formazione Salvo Lo Piccolo (voce), Vito Lo Galbo (tastiere), Fabio Palumbo (chitarra), Marco D'arpa (basso), Francesco Chiavetta (batteria). Il repertorio ripercorre l'intera storia musicale dell'artista.

In occasione dell’evento, il parco cittadino Almoad sarà suddiviso in 5 specifiche aree: l’area sport, a cura di Decathlon; l’area mostra quadri ed estemporanea d’arte, a cura dell’associazione Whats’Art & Kokalo Group e di Carta & Arte con Barbara Bruca; l’area espositiva artigiani, a cura dell’associazione Artigianando; l’area food e l’area giochi.