Park Art Fest, a Carini una mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici

Al via Paf, Park Art Fest. Carini si prepara ad una mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici che coinvolgeranno grandi e bambini negli ultimi giorni d’estate. L’evento, nato da un’idea dell’agenzia di comunicazione PassioneSicilia, si terrà in via Rovigo nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 settembre, in collaborazione con l’Associazione Culturale Almoad che ne gestisce gli spazi.

“L’intento è di realizzare un evento culturale, nuovo nel suo genere, da rendere periodico negli anni a seguire. Un appuntamento fisso, a settembre, che segua la sentita festa del paese di Carini” dichiara Nino Messina, direttore artistico del Paf 2022. Se da una parte è l’occasione per offrire un’ulteriore visibilità alle attività commerciali, con la presenza di spazi destinati allo street food dolce e salato e alle birre artigianali, dall’altra parte vengono donate delle giornate di svago e relax ai bambini e alle famiglie in un luogo di ristoro, gioco e divertimento. Non mancheranno attività di varia natura che hanno la finalità di riunire i bambini e incuriosire gli adulti, nel corso dei diversi appuntamenti al parco. L’ingresso è gratuito. L’inizio delle attività è previsto per le ore 18.00 e si chiuderanno intorno a mezzanotte, durante le quali saranno distribuiti gadget e premi. Ad animare la serata ci saranno ogni giorno dei micro eventi preserali dedicati ai bambini: show cooking, laboratori creativi, esibizione di ballo di coppia, quiz show junior.

I micro eventi anticiperanno gli spettacoli musicali che vedranno alternarsi sul palco diverse famose tribute band del panorama musicale palermitano: il tributo a Pino Daniele con la Schizzechea Band, ai Duran Duran con gli Skin Trade, agli U2 con il gruppo Walk On e a Vasco Rossi con la band Colpa di Alfredo. Sabato 17 settembre la serata sarà invece dedicata alla musica disco ‘80/’90 col dj Claudio Megna. Diversi i partner, che hanno permesso la realizzazione dell’evento: Associazione Artigianando, Associazione What’s Art & Kokalo Group, Cuochemabuone, A.S.D. Evolution Time, Chiara Lo Piccolo Painter e Il Cervellone Quiz Game.

Un’intera area è stata riservata all’ Associazione Artigianando. Nata nel 2012 a Palermo per rilanciare le eccellenze creative del territorio e dell’intera provincia. Ha realizzato più di 300 eventi, tra cui nei palazzi storici, nelle ville e negli spazi museali. Nella fattispecie, contribuisce particolarmente a Palermo per il rilancio del centro storico della città. Potendo vantare di numerosi iscritti creativi, Artigianando allarga la sua esperienza abbracciando altri ambiti, quali il collezionismo e i mercati enogastronomici.

Tra i viali del parco ci saranno giornalmente delle estemporanee di pittura di artisti provenienti da varie parti della Sicilia, in modo da creare una vera e propria galleria sotto le stelle, a cura dell’Associazione What’s Art & Kokalo Group, un’aggregazione di artisti che unisce tutte le arti accumunate da passione e amore per la vita. Per l’occasione, il 14 settembre l’artista Barbara Bruca realizzerà un laboratorio d’arte per bambini con plastica riciclata dal titolo Fiori di plastica.

Giorno 15 settembre sarà la volta di Cuochemabuone che animerà i presenti con ricette facili, veloci e creative realizzando un vero e proprio show cooking per i bambini: Mani in pasta. La giovane illustratrice grafica, Chiara Lo Piccolo, specializzata nella tecnica ad acquerello, giorno 16 settembre coinvolgerà i bambini nel creare piccole opere d'arte senza aver paura d’osare, Acquerello Time. A seguire, l’A.S.D. Evolution Time si esibirà in balli di coppia per bambini.

A concludere, il 17 e il 18 settembre, Il Cervellone Quiz Game Junior, già conosciuto nel territorio per l’edizione serale per adulti, per la prima volta sarà dedicato ai più piccoli. Cinque giorni per la prima edizione del PAF ricca di attività, per tutte le età, per vivere a pieno il parco cittadino di Carini.