"Parentesi letteraria" con Massimo Benenato al caffè Kalos

Sabato 2 dicembre alle ore 19, al Caffè Letterario Kalos. Parentesi Letteraria, via Wagner, 9/A, incontro con lo scrittore Massimo Benenato per la presentazione del suo ultimo libro Ali d'Angelo, con la prefazione del giornalista e scrittore Antonio Fiasconaro, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni pubblicata nella collana editoriale "Spazio Narrativa" diretta da Biagio Balistreri. Un romanzo che affascinerà tutti i lettori, e come si augura lo stesso scrittore, figlio del celebre attore Francesco Benenato in arte Franco Franchi, "una storia romantica, intricata e appassionante, di cui spero vi innamorerete perdutamente". A dialogare con l'autore sarà l'editore Nicola Macaione.