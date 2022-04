Laboratori per bambini, musica e grigliata: lungo weekend a Villa Tasca

Laboratori e giochi in movimento per i bambini, musica e una grigliata nel parco per la festa della Liberazione del 25 aprile. Per un lungo weekend, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 19, Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, 399) apre le porte alle famiglie.

All’interno dei 6 ettari di antichi agrumeti, palme rare e alberi secolari, che circondano la nobile residenza dei Conti Tasca d’Almerita, saranno organizzate tante attività con la rassegna “Bambini in festa” di sabato e domenica e ancora l’apertura speciale per il 25 aprile, con una grigliata e la musica di sottofondo.

“Bambini in Festa”

Il 23 e il 24 aprile, grazie alla partnership con l’associazione Artigianando che allestirà un’area artigianato, i bambini fino sei anni potranno partecipare al laboratorio sulla lettura “nati per leggere” (gratuito) e quelli dai 4 anni in su al laboratorio di pittura e quello di “piccoli giardinieri” (3 euro) e ancora al cucito creativo “I Mostriciattoli” (5 euro), o al facepanting (3 euro). Ci sarà spazio anche per i giochi in movimento e di squadra (dai 4 anni in su, 5 euro): corsa con il sacco, percorso a ostacoli, lancio del cerchio, gara di Hula-Hoop, ruba bandiera, tiro alla fune e staffetta.

La grigliata del 25 aprile

La festa della Liberazione del 25 a Villa Tasca sarà all’insegna di una grigliata all’aperto con musica di sottofondo. Nell’area ristoro sarà possibile gustare il menù di Requirez e Apetit: patatine fritte, costine di maiale al barbecue, grigliata mista, hamburger e pulled pork, ma anche pasta espressa, pane cunzato e pizza e le birre di Ballarak.