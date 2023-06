Sabato e domenica al Parco avventura il Boschetto: percorsi acrobatici e giochi per famiglie

Una giornata al Parco avventura il Boschetto, il luogo ideale per trascorrere una giornata, in famiglia o con gli amici, tra tante divertenti attività. Percorsi acrobatici, tiro con l’arco, giochi per bambini, barbecue, area attrezzata, giochi per bambini, slackline, ampio anfiteatro e tantissimo divertimento! Il parco si trova vicino ad Agrigento ed è aperto il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 23.30.

Modalità di fruizione

I percorsi acrobatici

I percorsi acrobatici sono dei percorsi aerei che si sviluppano tra una serie di pali in legno, collegati tramite cavi di acciaio sui quali si susseguono una serie di ostacoli quali ponti tibetani, passerelle, carrucole e altri giochi di vario impegno e difficoltà dove potrai cimentarti mettendo alla prova la tua abilità fisica e il tuo coraggio. Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo.

Il paintball

Il paintball è un gioco di squadra di strategia e d’azione, organizzato in missioni in modo da contrapporre i partecipanti in una sfida che prevede la possibilità di eliminare gli avversari colpendoli con delle sfere riempite di sostanza alimentare, atossica, biodegradabile e vivacemente colorata, sparate mediante apposita attrezzatura ad aria compressa. Prima di iniziare a giocare vi sarà dato in dotazione: marcatore, maschera, paracollo, guanti e parapetto, in modo da giocare in massima sicurezza.

L’età minima per partecipare al gioco adulti è di 14 anni, e il numero di partecipanti deve essere compreso tra 8 e 12 persone.

E’ consigliabile arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario di prenotazione per avere il tempo di radunare i giocatori, compilare tutti i moduli di autorizzazione e indossare l’attrezzatura.

L’area attrezzata

L’area Attrezzata è il posto ideale per rilassarti al termine delle attività. Sono disponibili tavoli da 8 persone, la prenotazione include: posto a sedere, barbecue, griglia e legna. Per tutte le attività e per l’area attrezzata è necessaria la prenotazione. Chiama il 3311516828 o il 3760958201. Il voucher è valido per tutta la stagione 2023, fino alla data di chiusura del parco.