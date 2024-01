Parata di Natale a Mondello, un pomeriggio per grandi e piccini con le principesse Disney e i supereroi Marvel

Ancora una volta la pro loco Mondello sarà protagonista, insieme alla Quintosol, di un pomeriggio di gioia per grandi e piccini che andrà in scena il 4 gennaio alle 17. L’energia degli artisti unita alla loro professionalità vi garantirà un pomeriggio da vivere in allegria. Il tutto arricchito dalla musica della Christmas street band che interpreterà, in una chiave molto originale, brani e melodie natalizie.

La parata sarà composta da 2 cavalli gonfiabili bianchi da parata, 5 principesse Disney, 5 Cosplay Marvel/DC, 4 mascotte Disney, 2 elfi scultori di palloncini e la Sicily Song Street Band. Lo spettacolo è modulabile, potranno essere aggiunti ulteriori personaggi ed artisti o al contrario tolti in base alla disponibilità o imprevisti. Partenza da viale Regina Elena, davanti al bar Touring e arrivo in piazza Mondello.