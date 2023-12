Parata di Natale, videomapping e zampognari: la festa lungo le vie di Bagheria

Ancora più ricco il Natale bagherese che si valorizza con la filodiffusione di musiche natalizie, la presenza degli zampognari e la proiezione di videomapping con la manifestazione "Parata di Natale" organizzata dagli assessorati al Turismo e allo Spettacolo diretti rispettivamente da Provvidenza Tripoli e Giusy Chiello che si svolgerà venerdì 22 dicembre.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17 da piazza Madrice con una parata di Natale che vedrà sfilare Babbo Natale e le majorettes "Christmas girls" che danzeranno le tipiche musiche natalizie e distribuiranno caramelle e cioccolatini ai più piccoli, e ancora trampolieri, giocolieri e zampognari. La parata sarà animata anche dai giovani studenti dell'istituto scolastico Ipia "Salvo D'Acquisto" di Bagheria diretto dalla dirigente scolastica Lucia Bonaffino, gli studenti saranno in costume in tema natalizio.

Babbo Natale attraverserà con la sua slitta corso Umberto I arriverà al villaggio di Babbo di Natale dove i bambini della città potranno “Incontrare” Babbo Natale nella sua casa adibita presso piazza Messina Butifar. Ad accoglierli gli Elfi per passare un pomeriggio all’insegna di giochi, laboratori, regali e tante altre sorprese per i piccoli cittadini che parteciperanno all’evento. Il villaggio di Babbo Natale sarà aperto anche nei giorni di sabato 23 dicembre dalle ore 10 alle ore 22 e di domenica 24 dicembre dalle ore 10 alle 18. Anche questo evento rientra nel calendario degli eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato allo Spettacolo guidato dall'assessora Giusy Chiello.

La manifestazione rientra anche nel progetto artistico di valorizzazione turistica, promossa dell'amministrazione comunale su proposta dell'associazione casteldaccese "Cultura e Tradizioni" ed organizzata dall'assessorato al Turismo e alla Pubblica Istruzione diretto da Provvidenza Tripoli e la collaborazione del consigliere comunale Salvatore Di Benedetto.

Alle 18,30, tra balli e canti, ci si fermerà a piazza Madrice dove un coro formato da circa 50 bambini della scuola Cotogni di Aspra, diretto dalla maestra di canto Angela Zarcone si esibiranno in canti natalizi. Musica per bambini ma anche per adulti a seguire la band de "La tribù che balla" con la direzione di Ciccio Maggiore farà ballare grandi e piccoli e animerà la serata.

Durante tutta la manifestazione verranno illuminate a festa, con fari architetturali, i prospetti di villa Butera, villa Aragona Cutò e villa Cattolica, le luci continueranno a illuminare gli storici palazzi dal 22 al 30 dicembre. Ma non solo le ville saranno protagoniste dei giochi di luce: sul prospetto della Chiesa Madre di Bagheria sarà attivato un video mapping di elementi natalizi, una tecnologia di proiezione utilizzata per trasformare oggetti, spesso di forma irregolare, in una superficie di visualizzazione per la proiezione video. Gli oggetti prendono vita: si trasformano, si muovono, catapultano nelle atmosfere natalizie.

La filodiffusione di musiche natalizie sarà attiva dal 22 al 30 dicembre e gli zampognari che suoneranno in corso Butera ed Umberto I, gireranno ogni pomeriggio, sino al 26 dicembre. Per il corretto svolgimento della parata di Natale, il 22 dicembre sarà disposta apposita ordinanza di chiusura al traffico del tratto di corso Butera tra via Domenico Sciortino sino all'incrocio con via Senatore Durante e la chiusura di via Milazzo e dall'incrocio con via Sacerdote Sammarco per tutta la durata della manifestazione.