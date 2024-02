Donna Franca e Federico II sfilano per le vie della città, la parata per l'inaugurazione del MiniMupa

E' in programma per domani, sabato 3 febbraio, l'inaugurazione di MiniMupa (Mini Museo Palermo, con sede in vicolo San Carlo 32), un evento aperto a tutta la città, una parata festosa che partirà da piazza Bellini alle 16 e arriverà fino al Giardino dei Giusti in via Alloro. A capitanare l'allegra brigata ci saranno personaggi che hanno segnato la storia di questa città: Franca Florio, Federico II, Thea, Serpotta e Giafar, l'emiro arabo.

Al Giardino dei Giusti si farà una grande festa con un concerto del "Trio Pi Prio" e un brindisi all'apertura di questo nuovo spazio culturale in città. Non sarà possibile fare visite guidate al museo, il museo sarà aperto regolarmente da domenica 4 febbraio, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato e domenica dalle 10 alle 19 (orario continuato).