Corti, concerti e tour urbani: a Palazzo Adriano la IV edizione di Paradiso Film Film

Dal 4 al 6 agosto la piazza di Palazzo Adriano, nota per essere stata il set cinematografico naturale del film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, torna ad ospitare la quarta edizione del Paradiso Film Fest.

In occasione del festival apre al pubblico il Museo Nuovo Cinema Paradiso, un nuovo spazio espositivo, totalmente rinnovato, dedicato al film di Giuseppe Tornatore. Un omaggio alla pellicola che rese celebre il piccolo paese incastonato sui Sicani. Come nelle precedenti edizioni la celebre piazza si trasformerà in arena, per condividere le emozioni del cinema e della musica all’aperto.

Dopo l’inaugurazione alle 18 del Museo Nuovo Cinema Paradiso, a partire dalle 22 sarà la musica la vera protagonista della serata presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Gabriella Di Carlo e dall'attore Fabrizio Pizzuto che ha conquistato il cuore del pubblico grazie alle sue brillanti interpretazioni cinematografiche e teatrali, tra cui il celebre Agatino Catarella ne "Il giovane Montalbano". Ormai affezionati amici del festival, i due accompagneranno il pubblico in una serata impreziosita dall'energia di artisti e musicisti che dal loro vivere in Sicilia traggono linfa e ispirazione per le loro produzioni.

Si comincia con Michelangelo Balistreri, cantautore impegnato anche nel cinema, che nel suo piccolo e unico Museo dell’Acciuga di Aspra ha creato un percorso in cui immagini e musica suscitano emozioni. E ancora, Libero, la cui musica, nata a Santo Stefano Quisquina e nel suo famoso Teatro Andromeda, getta un solido ponte tra territorio e modernità. A Palazzo Adriano suonerà anche Giampiero Amato: recentemente nominato "Uomo siciliano dell'anno", canta con lucidità e orgoglio la Sicilia di oggi, con ritmi e melodie vivaci. La serata si chiude con Maxime Pistorio, musicista e regista belga di origine siciliana che farà vivere al pubblico del Paradiso Film Fest le atmosfere del suo VKRS Festival di Bruxelles.

Corti

Quest’anno la selezione di cortometraggi si arricchisce di opere provenienti da ogni parte del mondo grazie all’adesione al bando di concorso a cui hanno partecipato più di 100 registi e che ha portato la commissione del Festival alla selezione di 26 titoli. Sarà un’occasione unica di sedersi al cinema in un paese impregnato di storia per volare accarezzando realtà diverse, silenzi, paure, giochi e speranze universali.

Le proiezioni sono in programma sabato 5 e domenica 6 agosto alle 15:00; sabato mattina, a partire dalle 10:00, lo speciale format delle Colazioni al cinema invita gli spettatori ad assaggiare dolci delizie prima dell’inizio delle proiezioni.

Tra le visioni programmate c’è anche Tufo di Victoria Musci (sabato 5 agosto ore 16:30), il corto animato ispirato alla vicenda del testimone di giustizia Ignazio Cutrò; Musci si soffermerà con la comunità del cinefestival per un momento di dibattito alla fine della proiezione. E ancora Particella Fantasma di William Lombardo (domenica alle 22:15), cortometraggio sulla misteriosa scomparsa dello scienziato Ettore Majorana. Il programma completo dei corti è disponibile sul sito www.paradisofilmfest.com.

Concerti

Alle proiezioni si aggiunge la musica, con l’atteso concerto di piazza di Lello Analfino. Il frontman del gruppo siciliano Tinturia sarà protagonista di un live nella piazza di Palazzo Adriano, in una serata dedicata non solo ai brani dell’ultimo album Punto e a capo, ma ai tantissimi successi che hanno contraddistinto la carriera dell'artista siciliano. Un percorso segnato anche da un forte legame con il mondo del cinema e della televisione: il brano Cocciu d’amuri scritto per il film Andiamo a quel paese è stato candidato ai Nastri D’Argento nel 2015, mentre nel 2021 il cantante e produttore ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia per aver composto il brano di chiusura del film Cuntami, diretto da Giovanna Taviani.

Tour Urbani

Il Paradiso Film Fest, in collaborazione con l'associazione Ingegni, propone un tour urbano per le vie del borgo guidato da un gruppo di giovani abitanti che racconteranno curiosità legate ai luoghi del loro quotidiano, ma anche la storia e la cultura del piccolo centro incastonato nei monti Sicani. Una visita in 7 tappe (sabato 5 agosto alle ore 10:30 e domenica 6 agosto alle ore 18:00) che partendo da Piazza Umberto I porterà al punto panoramico più alto del paese, tra performance, storie, aneddoti sul film e naturalmente una visita guidata nei nuovi spazi del Museo Nuovo Cinema Paradiso. Prenotazione inviando una mail a ingegni.palazzoadriano@gmail.com

Presentazioni di libri

In programma anche incontri con autori. Sabato 5 agosto alle ore 18.00 spazio alla presentazione di “Mimmo Pintacuda, il testimone discreto - La storia del vero Alfredo di Nuovo Cinema Paradiso”, Siké edizioni: l'autore del volume, lo sceneggiatore Paolo Pintacuda, propone un viaggio nella vita del padre, il fotografo Mimmo Pintacuda, attraverso le pagine di una biografia costruita come un romanzo. Pintacuda è stato autore di migliaia di immagini che narrano la storia sotterranea del nostro Paese, e in particolare della Sicilia, nella seconda metà del Novecento: opere che rappresentano ancora oggi una forte e intensa testimonianza di arte e di impegno civile dall’effetto frastornante e che meritano, come scrisse Renato Guttuso, di essere conosciute, riconosciute, premiate.

Domenica 6 agosto alle ore 22:50, l’attore protagonista di Nuovo Cinema Paradiso Salvatore Cascio salirà sul palco allestito in piazza Umberto I per la presentazione del suo libro “La gloria e la prova”, Baldini e Castoldi editore. Un dialogo che mette a nudo l'esperienza di vita di Cascio grazie alle pagine di un volume che è insieme memoir cinematografico e racconto di formazione e di rinascita.

Masterclass

Domenica 6 agosto la masterclass a ingresso gratuito con gli sceneggiatori Ignazio Rosato e Paolo Pintacuda guiderà i partecipanti attraverso i segreti e le tecniche della sceneggiatura. Dall'idea iniziale al trattamento, dai dialoghi alla stesura completa, e ancora, l'importanza delle tecniche di ripresa nel trasmettere l'essenza di una scena, l'utilizzo di diverse tipologie di inquadrature, come i piani sequenza, i campi e i controcampi, per esprimere emozioni e intenzioni dei personaggi, i movimenti di camera per coinvolgere lo spettatore, creare tensione o enfatizzare un momento cruciale.

Serata conclusiva

Domenica 9 agosto, la terza serata del Paradiso Film Fest porterà sul palco di piazza Umberto I talk con attori e registi ospiti del cinefestival e la proiezione del Miglior corto premiato dalla giuria tecnica e popolare nelle due giornate dedicate ai cortometraggi. La musica si farà spazio durante la serata grazie alle note delle chitarre del "Duo Imbesi Zangarà".