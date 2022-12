Colori, profumi e sapori di Natale: il Panettone festival sbarca a Sanlorenzo Mercato

La domenica di Sanlorenzo si apre nel segno della celebrazione dell’artigianato siciliano con il re dei dolci natalizi, il panettone. Domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 21, All Food Sicily porta al Mercato il Panettone Festival, per un viaggio sensoriale tra i panettoni siciliani artigianali. Un appuntamento speciale che vede quattro diverse eccellenze del territorio con panettoni artigianali, a lievitazione naturale, dai gusti più disparati.

Si va dai maestri artigiani della Pasticceria Sparacello di Castronovo di Sicilia passando per le specialità del bagherese Ivano Molinaro Pastry Concept fino al Panificio Martinez di Trapani. Non mancheranno le proposte palermitane con Cannone Dolci d’autore.

I produttori faranno assaggiare le proprie specialità proponendo la loro interpretazione siciliano del tipico dolce meneghino, in un confronto diretto con il consumatore che potrà così scoprire segreti e conoscere le particolarità di un prodotto dolciario dalla lavorazione artigianale.

Con un apposito ticket di sei euro, si potranno assaggiare le quattro specialità presenti e in più lo speciale passito dell’azienda Musita, in un confronto aperto e diretto con il produttore che ne spiegherà origine e caratteristiche, tra aneddoti e curiosità. Ma non solo. Con il ticket degustazione si avrà anche la possibilità di votare il proprio panettone preferito, contribuendo così a decretare il vincitore. Per farlo, basterà girare per le postazioni con il proprio ticket e provare le singole specialità esprimendo il proprio voto.

Accanto alla giuria popolare, ci sarà una giuria di esperti quali Gianni Paternó (Italia a Tavola - All Food Sicily), Maurizio Artusi critico gastronomico (Cucina Artusi), Viviana Prester esperta enogastronomica, Food and wine writer. Nell’ultimo decennio il panettone è diventato parte integrante di molte pasticcerie siciliane, che hanno saputo reinterpretare un dolce del nord in chiave artigianale, spogliandolo del suo carattere seriale e rendendolo unico per sofficità, gusto e profumo. Non si accettano prenotazioni, Ticket in vendita nella Vineria di Sanlorenzo Mercato.