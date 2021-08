I due compari, Pandolfo e Manera in scena all'anfiteatro Villa Belvedere di Carini

Per il primo anno all’anfiteatro Villa Belvedere di Carini, per la manifestazione "Le Luminarie arti in Festival" il penultimo appuntamento in programma è con Antonio Pandolfo e Marco Manera, che presentano il loro spettacolo "I Due Compari" il 22 agosto alle ore 21.30.



I due conosciutissimi volti del cabaret siciliano portano in scena una divertentissima commedia che analizza, sotto diversi punti di vista, tutti i difetti, i vizi e le abitudini sbagliate di tutti i siciliani di oggi.

