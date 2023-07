Come raccontare la città attraverso l'editoria, il Palindromo agli Averna Spazio Talks

Secondo appuntamento con Averna Open Talks, la rassegna ideata dai cittadini per la città. Venerdì 7 luglio, a partire dalle 19.30, l’incontro è dedicato al Palindromo: organizzato da Averna, l’evento si svolge all’Averna Spazio Open, all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa.



Per il nuovo incontro culturale nato grazie alla “call for ideas”, lanciata lo scorso anno da Averna e che porta al centro del dibattito l’imprenditoria siciliana declinata sotto ogni aspetto, Nicola Leo e Francesco Armato de Il Palindromo racconteranno al pubblico come fare editoria attraverso la pubblicazione di libri.



Durante l'aperitivo di networking con il dj-set (che partirà alle 21 con una selezione musicale affidata a dj Cataldi) i partecipanti potranno prendere confrontarsi con gli ospiti e fare loro domande specifiche. Come, per esempio, capire cosa sta all’orgine del progetto editoriale Palindromo, oppure approfondire come il rapporto con Palermo e con la Sicilia può essere considerato un motore creativo per l’attività editoriale e, infine, scoprire cosa significa fare editoria a Palermo e da Palermo.



Il Palindromo, dell’Armaleo srl, è una casa editrice siciliana attiva dal 2013. Nata dall’esperienza del trimestrale online di approfondimento culturale e a carattere monografico “Il Palindromo. Storie al rovescio e di frontiera” del 2011, oggi le pubblicazioni della casa editrice vertono innanzitutto su critica letteraria connessa alla topografia delle città, narrativa, studi dal carattere immaginifico, classici della letteratura fantastica, saggi critici e, infine, letteratura militante dell’antimafia.



Durante il talk sarà inoltre raccontato quanto i giovani siano centrali nel progetto di crescita: Il Palindromo, infatti, si avvale del contributo di giovani artisti, siciliani e non, soprattutto per quanto riguarda la veste grafica delle copertine e l’illustrazione degli interni. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.