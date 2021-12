La caccia al tesoro di Harry Potter con Palermobimbi

Sabato 11 Dicembre 2021 alle ore 18.00 Palermobimbi e Minimupa Hands on Museum, dopo ben cinque edizioni di "Harry Potter, una caccia al tesoro per famiglie" presentano un evento del tutto nuovo dedicato al Natale. Harry Potter in versione natalizia, luci e magie notturne, ma anche un misterioso percorso con sorprese a tema.

Una caccia al tesoro itinerante, con partenza da Porta Nuova, dove si potranno incontrare gli insegnanti di Hogwards e il nostro maghetto preferito in persona. Riusciranno i maghi di Hogwarts a trasferire la magia del Natale? Tra le caramelle 1000 gusti più uno, i quadri parlanti, pozioni, incantesimi e neve si prospetta una magica avventura tra i vicoli e le strade del centro storico di Palermo, set perfetto per ambientare la saga di Harry Potter. Modalità di iscrizione, regolamento e premi su www.palermobimbi.it