"Palermo santa e fimmina", lo spettacolo con Stefania Blandeburgo al Circolo Unificato

Venerdi 20 maggio il Circolo Unificato di Palermo avrà il piacere di ospitare il progetto musico-teatrale "Palermo Santa e Fimmina"

con Stefania Blandeburgo, Maria Cubito, Manlio Noto.



Non c'è solo Palermo con i suoi colori, i suoi odori e le sue contraddizioni dentro il recital-spettacolo "Palermo Santa e Fimmina" tratto dai due libri di Maria Cubito "Palermo è fimmina... con rispetto parlando" e "Santa Palermo" editi da Officina Trinacria. C'è la Sicilia vista attraverso i vizi e i vezzi dei suoi abitanti come la "taliata", c'è l'analisi dettagliata e divertente del lessico siciliano, il "sacro" cibo che diventa il "mangiare" e le mamme, con le loro ansie, e l'istinto protettivo visti da un'irinica prospettiva. I discorsi di fimmine, l'incredibile galleria di personaggi che nasce dall'esperienza di vita quotidiana, presentati con una tagliente ironia tutta siciliana, sono altri elementi che compongono lo spettacolo. Personaggi che vivono sul palco grazie all'attrice Stefania Blandeburgo che accompagna l'autrice insieme a Manlio Noto, "one man show" che fa uno spettacolo nello spettacolo: dalla esilarante analisi dei bugiardini dei farmaci a un Bob Marley che compone "Jammin'" sulla spiaggia di Balestrate, dalla traduzione letteraria di "Vitti na crozza" a "la Flaca di Jarabe de Palo" che diventa la Placca (dentale) che non dà pace.

Note più intense si alternano a ritmi decisamente comici per uno spettacolo in continuo divenire.





Piazza Sant'Oliva 25.