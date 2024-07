Palermo RediViva: arte, musica e tecnologia digitale s'incontrano all'Averna Spazio Open

Palermo RediViva è un evento innovativo che si terrà all’interno dell’Averna Spazio Open, ai Cantieri Culturali della Zisa. In un contesto vibrante e dinamico, Palermo RediViva combina cultura, arte, musica e tecnologia digitale in un'unica esperienza straordinaria per creare collegamenti tra le diverse realtà culturali della città, facilitando l'incontro e la collaborazione tra artisti, musicisti, innovatori digitali e appassionati di cultura.



Questo evento rappresenta l'inizio di una grande manifestazione dedicata alla rinascita di Palermo, ispirando un rinnovato senso di comunità e orgoglio cittadino attraverso la condivisione di idee, la creazione di reti e la celebrazione della diversità culturale della città.

Palermo RediViva offre ai visitatori l'opportunità di immergersi in una variegata gamma di attività, tra cui mostre d'arte, performance musicali, workshop digitali e molto altro ancora. Con una programmazione ricca di eventi, promette un'esperienza coinvolgente per tutte le età e per tutti i gusti.