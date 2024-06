Palermo Pride Village: mostre, spettacoli teatrali e party sul palco dei Cantieri Culturali

Il corteo di sabato 22 giugno e un Village ai Cantieri Culturali alla Zisa (dal 14 al 22 giugno) ma anche una rassegna di eventi diffusi che portano il Pride in tutta la città attraverso talk, spettacoli di stand up comedy, performance teatrali, drag show e concerti ma anche incontri, book club e dibattiti sui temi che si intersecano tra essi e animano le fila dell'attivismo. Al centro del Pride 2024 la violenza maschilista e patriarcale.

Il programma

Il Palermo Pride Village inaugura venerdì /14 giugno) alle 18 con l'apertura dello Spazio Averna e degli altri spazi. Il party inaugurale è a partire dalle 22 in collaborazione con Something Dope for the People e Mind con l'intrattenimento di Lady Greg.

Sabato 15 giugno

Alle 21, Spazio Averna: party queer a cura di Popshock dal titolo Apopcalypse Party con la selezione di Alessio Librizzi, Marco Basciano, Kid Gamma, Claudia Giannettino, Marchese, Giordano, Montana e Febe.

Domenica 16 giugno

Alle 18, Spazio Averna: party a cura di Italian Dance Wave: l’italo disco ha il suo festival anche nella città di Palermo.

Martedì 18 giugno

Dalle 17 alle 20, Arci Tavola Tonda: “Palermo is burning - Introduction to the ballroom scene”, con proiezione e talk sulla ballroom scene con la Kiki House of Windowsen, in collaborazione con Arcigay Palermo.

Alle 21, Cre.zi Plus: “La Cinta que envuelve una Bomba”, una performance teatrale sulla figura di Frida Kahlo a cura dell’Associazione Frida Kahlo Palermo.

Mercoledì 19 giugno

Dalle 16, in Bottega 4, “Smash-it”: laboratori artistici e decorazioni del Carro in vista del Corteo del Palermo Pride, expo artistiche di collettivi giovanili.

Dalle 16.30, Cre.zi Plus: “Hermaphrodita: interpretazioni, forme e mutazioni della sessualità nell’arte”, mostra d’arte a cura di Giovanni Melazzo, professore di storia dell’arte presso il liceo classico “Giovanni Falcone” di Palermo e Collettivo poliamore Palermo.

Dalle 17, alla Camera del lavoro di via Giovanni Meli, 5, dibattito sulle violenze di genere sul luogo di lavoro, a cura di CGIL Palermo.

Alle 20 in Bottega 4, serata e performance musicale “Queerrilla Party”, a cura di Non Una di Meno, djset Inghilleri: il party creato dalla necessità di tornare alle radici del movimento lgbtqia+. Un party urbano, libero, ribelle! Durante l'evento è possibile accedere all’ "armadio di Lady Greg" che permetterà a chiunque abbia bisogno di una mise, un tacco, un trucco o un parrucco di prenderli in prestito e partecipare al party.

Alle 21, al parco villa Filippina, il cantante e performer Immanuel Casto torna a Palermo con il suo monologo metacomico "Non Erano Battute".

Giovedì 20 giugno

Dalle 16, in Bottega 4, seconda parte di “Smash-it”: laboratori artistici e decorazioni del Carro in vista del Corteo del Palermo Pride, expo artistiche di collettivi giovanili.

Alle 17.30, Terrazza del Cinema De Seta: letture ad alta voce per bambine e bambini e laboratorio creativo finalizzato alle decorazioni dei carri del corteo del Pride a cura di Libreria Dudi.

Alle 18, in Bottega 4, a cura di CESIE, Educare alle differenze e Palermo Pride, presentazione del manuale per docenti dal titolo “Che fare? Tutto quello che avreste voluto sapere sulle violenze di/del genere a scuola”.

Con Elena Fierli e Sara Marini (Educare alle differenze), evento promosso dalla Consulta Cittadina per l'educazione sessuale e affettiva.

Dalle 19 alle 22 lo storico locale Exit 10 & Love (piazza San Francesco di Paola, 38-41) ospita l'evento e momento di scrittura collettiva "Newbookclub in onore di Luigi Carollo".

Alle 20.30 in Bottega 4 (Cantieri Culturali alla Zisa) inizia la proiezione di "F(r)eE". Girato negli spazi di differenti Paesi europei, "F(r)eE" è un documentario che esplora lo sviluppo della musica Tecno dagli albori del genere a oggi.

Dalle 21, Spazio Averna (Cantieri culturali alla Zisa): party a cura di Feel The Pride, una intera giornata di festa che attraverso la danza, la musica, celebra la comunità LGBTQI+ palermitana. È presente la finalista dello show televisivo “Drag Race Italia”, Farida Kant.

Venerdì 21 giugno

Dalle 16.30, a piazza Verdi, rifacimento delle strisce pedonali rainbow a cura dell'associazione Retake Palermo.

Dalle 17, in Bottega 4 (Cantieri Culturali alla Zisa), laboratorio su sessualità e disabilità a cura di Disability Pride Palermo in collaborazione con CESIE.

Alle 20.30, in Bottega 4 (Cantieri Culturali alla Zisa), la proiezione di “Yes We Fuck”: documentario spagnolo del 2015 diretto da Antonio Centeno e Raúl de la Morena che esplora la sessualità delle persone con diversità funzionale. Attraverso sei storie, si trattano diverse tematiche che, tra le altre, includono il modo di vivere la propria sessualità, la vita di coppia, la prostituzione o l'assistenza sessuale. L'obiettivo è quello di creare nuovi immaginari politici che possano ridefinire alcuni concetti alla base della società, come quello di mascolinità fino a quello di democrazia. L'erotismo non conosce barriere. A cura di Disability Pride Palermo.

Alle 21, Spazio Averna: musica dal vivo e il party con dj set per la festa di Banca Etica.

Sabato 22 giugno

Al termine del Corteo del Palermo Pride, il Main Stage allestito nell'area parcheggio dei Cantieri Culturali alla Zisa ospita la festa finale del Palermo Pride 2024 con gli interventi del Palermo Pride, con le madrine Bigmama e Simona Malato, e con Santamarea e la drag queen Aura Eternal.