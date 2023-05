“Palermo, ottant’anni or sono”, la mostra all'Archivio storico comunale

Domani 9 maggio alle ore 17.30 presso l’archivio storico comunale, via Maqueda 157, si inaugurerà la mostra “Palermo, ottant’anni or sono” organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Archivio storico comunale e curata da Attilio Albergoni.

La mostra ripercorre gli anni della guerra e dei bombardamenti a Palermo sino alla cessazione delle ostilità, l’occupazione Alleata, il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio culturale distrutto dagli incessanti raid Alleati, grazie al lavoro dell’allora Soprintendente Mario Guiotto e del capitano dell’Amgot - Fine Arts and Monuments - prof. Mason Hammond.

Con l’inaugurazione si darà l’avvio inoltre alla manifestazione avente il medesimo titolo della mostra e che prevede una serie di iniziative culturali realizzate in collaborazione con altre Istituzioni cittadine, quali: visite ad alcuni ricoveri antiaerei rimasti intatti, ubicati in diverse zone della città , conferenze attinenti l’argomento della manifestazione, concerti della Fanfara 12°Btg dei Carabinieri di Palermo e della “Corale S. Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo, visita alle Postazioni antiaeree di Monte Pellegrino, piece teatrali, e altro ancora

Le manifestazioni sono un omaggio doveroso a tutti i civili palermitani che persero la vita sotto i bombardamenti e ai militari che combatterono, come poterono, per la difesa della Sicilia e della Patria.

Una storia cittadina spesso emarginata, che trova il suo punto di forza nel ricordo di quei momenti e nelle sue opere d’arte ricostruite alla fine delle ostilità e che oggi possono essere ammirate da tutto il mondo.

La cerimonia inaugurale sarà soltanto su invito. La mostra sarà visitabile dal 9 maggio al 9 settembre p.v. tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Sabato e domenica (tranne agosto) dalle ore 10.00 alle ore 17.30