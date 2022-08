Palermo non scema festival, torna in scena Sergio Vespertino con "Fiato di madre"

Nel salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, torna in scena venerdì 19 e domenica 21 agosto alle ore 21.30 “Fiato di madre” (prenotazioni al numero 091.309636) un grande classico di e con Sergio Vespertino che, accompagnato dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta (autore delle musiche originali), riuscirà a rievocare in ogni siciliano i ricordi della mamma, una matrona che troneggia amorevolmente sulla vita di ogni siciliano, quasi una figura mitologica, capace di rievocare ricordi.

Uno spettacolo già proposto più volte nella programmazione dell'Agricantus ma da vedere e rivedere ancora per ritrovarsi ancora una volta a ridere di gusto su tutte le piccole cose (e le grandi follie) che hanno segnato l'infanzia di tutti quelli che sono stati ragazzi del sud. “Fiato di madre” replicherà ancora dal 28 agosto ai primi di settembre. Anche quest'anno il Teatro Agricantus è riuscito a restituire alla città uno spazio in cui è possibile fruire di eventi culturali. Fino ai primi di ottobre il teatro diretto da Vito Meccio continuerà a mantenere viva un’area urbana generalmente poco valorizzata attraverso la riscoperta dello spettacolo dal vivo.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana-assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale. Informazioni: biglietteria via XX Settembre, 80 telefono 091.309636, aperta martedì e mercoledì dalle ore 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; da giovedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 22; domenica dalle 18.30 alle 22. Biglietti: da 14 euro; biglietteria online: https://www.agricantus.cloud/ - https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/ - https://www.tickettando.it/.