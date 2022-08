Al Palermo non scema festival in scena Sergio Vespertino con "Via San Lorenzo"

Nel salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, mercoledì 24 agosto, alle ore 21.30, e da domenica 28 agosto a metà settembre torna in scena Sergio Vespertino in “Via San Lorenzo”, affiancato come sempre dal musicista Pierpaolo Petta, autore delle musiche originali.

Un racconto sospeso che mette insieme temi profondi e momenti giocosi in quello che sembra essere un fermo-immagine. Mentre un uomo si prepara per un appuntamento ripercorre tutta la sua vita, abbandonandosi ai ricordi. Guardandosi indietro scopre, con sorpresa e curiosità, i tanti percorsi che ha intrapreso, tracciato, modificato. Ripensa ai tanti pezzi che ha lasciato cadere e a quelli che ha raccolto. Quell’assurdo percorso, così contorto, variegato, metodico, quasi senza senso, l’ha portato adesso lì, a quell’appuntamento. Il destino non ha costruito una strada dritta e scorrevole, o facile a tal punto da non fargli provare l’interesse e la voglia di viverla, come fosse una sfida. Il destino per lui ha costruito infinite vie, intersecate tra loro, dove raccogliere quanti più umori possibili, da portare addosso, da amare.

Ed ecco la domanda: siamo pronti a svuotare noi stessi per un’altra persona, a consegnare l’intero bagaglio e indicare persino la chiave per aprirci? E così scherzando qua e là con il destino, il caso, il tempo e le cose, Sergio Vespertino, accompagnato dalle insostituibili musiche di Pierpaolo Petta, regalerà momenti profondi, giocosi, commoventi... nell’attesa di un incontro.

Le repliche: mercoledì 24, domenica 28 e lunedì 29 agosto, h 21.30; martedì 30 e mercoledì 31 agosto, h 20.30; giovedì 1, sabato 3, domenica 4, giovedì 15 e venerdì 16 settembre, h 20.30. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale.