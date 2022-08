Al Palermo non scema festival i mitici anni '80 raccontati da Rosario Terranova

Nel salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, venerdì 26 agosto, alle ore 21.30, torna in scena Rosario Terranova in “Figli degli Anni 80”, scritto da Giulia Galati.

Nei panni di un improbabile viaggiatore del tempo, atterrato con una strana DeLorean, attraverso canzoni, programmi televisivi, musiche, aneddoti, ricordi e racconti, Rosario Terranova trasporterà gli spettatori indietro nel tempo facendogli rivivere i mitici Anni 80, un decennio che non può tornare ma che resta indimenticabile. Aprendo il cassetto della loro memoria il pubblico si ritroverà a far parte integrante dello spettacolo, come fossero dei veri e propri concorrenti di un tipico quiz di quegli anni.

Passando dal grande al piccolo schermo, Rosario Terranova è capace di narrare le dinamiche che attraversano la società con toni leggeri e ironici, sempre nel solco di una comicità riflessiva e mai banale. Il suo ricco curriculum parla di tante esperienze compiute in ambiti diversi, dal grande al piccolo schermo. Ultimamente è stato impegnato, al fianco di Riccardo Scamarcio, nelle riprese di "2 Win", il film sul duello Lancia-Audi del 1983 diretto da Stefano Mordini, di cui si sono appena concluse le riprese. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale.